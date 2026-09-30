نتنياهو يشيد بطيار فلاي دبي الهندي: "بطل حقيقي" بعد حادثة الطائرة

تكشف تفاصيل جديدة عن الدور الحاسم الذي لعبه قائد الطائرة الهندي في رحلة فلاي دبي FZ1073 أثناء محاولة الاختطاف التي حدثت يوم الأربعاء بين دبي وتل أبيب. وعلى الرغم من إصابته البليغة بعد أن طعنه مساعده العماني، تمكن القبطان سميت ماتشاره من فتح باب قمرة القيادة قبل أن ينهار، مما أتاح لعدد من الركاب الإسرائيليين التدخل والسيطرة على المهاجم.

وفقًا لما ذكره دورون سبيلمان، المتحدث باسم بنيامين نتنياهو، فإن الطيار، الذي كان ملطخًا بالدماء وممددًا على الأرض، استجمع قواه الأخيرة لتشغيل آلية فتح الباب. عندها تمكن بعض الركاب الذين أدركوا أن حدثًا خطيرًا يجري في قمرة القيادة من الدخول إليها. وهناك اكتشفوا قائد الطائرة مصابًا بينما كان مساعد الطيار يعبث بمقود الطائرة.

بعد السيطرة على المهاجم، تولى طياران من شركة فلاي دبي كانا يسافران كراكبين قيادة الطائرة. وتمكنا من استعادة استقرار طائرة بوينغ 737 ماكس، التي فقدت بشكل مفاجئ عدة آلاف من الأمتار من ارتفاعها، قبل القيام بهبوط اضطراري في تبوك بالمملكة العربية السعودية.

أشاد بنيامين نتنياهو بقائد الطائرة الهندي، واصفاً إياه بـ"البطل الحقيقي". وأثنى رئيس الحكومة على عمله، معتبراً أنه ساهم في إنقاذ حياة 174 شخصاً كانوا على متن الطائرة، وتمنى له الشفاء العاجل.

نُقل الطيار المصاب إلى المستشفى في المملكة العربية السعودية بعد الهبوط الاضطراري. وأشارت السلطات الهندية إلى أنه في حالة مستقرة. وكان مطار تبوك قد أكد في وقت سابق أن قائد الطائرة ومساعده قد نُقلا كلاهما إلى المستشفى بعد وصول الطائرة.

عاد الركاب منذ ذلك الحين إلى إسرائيل على متن طائرة بديلة أرسلتها فلاي دبي. وقد هبطت الطائرة في المساء في مطار بن غوريون.