الملكة رانيا تكشف اسمي توأمتي الأميرة إيمان.. ما هي دلاله اسميهما؟

كشفت الملكة رانيا العبدالله، اليوم السبت، عن اسمي توأمتي ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس، بعد ساعات من إعلان الديوان الملكي الهاشمي ولادتهما.

وأعلنت الملكة رانيا أن التوأمتين تحملان اسمي تاليا ورانيا، في إعلان عائلي لاقى تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الملكة رانيا عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على "إنستغرام" بطاقة تهنئة بالتوأمتين، جاء فيها: "الحمد لله الذي وهب فأحسن العطاء. أكرمنا الرحمن بأجمل هباته بقدوم توأمتينا الغاليتين تاليا ورانيا".

وأضافت في ختام البطاقة دعاءً بأن يحفظ الله الطفلتين ويملأ حياتهما "نوراً وبركة وسعادة"، فيما حملت البطاقة تاريخ 14 آب/أغسطس 2026، وذُيلت باسم الأميرة إيمان وزوجها جميل.

لماذا اختارت الأميرة إيمان اسم رانيا؟

يحمل اسم رانيا دلالة عائلية واضحة، إذ جاء اختيار الاسم تكريماً للملكة رانيا العبدالله، والدة الأميرة إيمان وجدة التوأمتين.

واسم رانيا من الأسماء العربية، ويرتبط بالفعل "رنا"، الذي يحمل معنى إدامة النظر إلى الشيء بإعجاب وهدوء وتأمل. ويُستخدم الاسم على نطاق واسع في العالم العربي، مع وجود تفسيرات أخرى لمعناه في بعض المصادر والمعاجم.

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ماذا يعني اسم تاليا؟

أما اسم تاليا، الذي اختير للتوأمة الثانية، فهو اسم مستخدم في عدد من الثقافات، وتختلف دلالاته باختلاف مصادره اللغوية.

وتشير بعض المصادر غير العربية إلى ارتباط اسم تاليا بمعانٍ مثل "نور الجنة" أو "ضوئها"، في حين يُعد الاسم بصيغته "تاليا" اسماً أعجمياً لا يملك، بهذه الكتابة، جذراً عربياً مباشراً.

ويختلف "تاليا" عن "تالية" بالتاء المربوطة، وهي كلمة عربية مشتقة من الفعل "تلا"، وتحمل معاني من بينها القارئة أو التابعة واللاحقة.

ولادة التوأمتين في العائلة الملكية

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن، الجمعة، أن الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس رزقا بتوأمتين، من دون الكشف عن اسميهما في البيان الأول.

وجاء في البيان أن ولادة الطفلتين تمت في 14 آب/أغسطس 2026، الموافق للأول من شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية، داعياً الله أن يجعلهما "قرة عين لوالديهما".

وتزوجت الأميرة إيمان من جميل ألكساندر ترميوتس في مارس/آذار 2023، ورُزقا في فبراير/شباط 2025 بابنتهما الأولى أمينة.

وبقدوم تاليا ورانيا، تنضم التوأمتان إلى أحفاد الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، في مناسبة عائلية جديدة تحظى باهتمام واسع في الأردن والعالم العربي.