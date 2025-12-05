وفاة ثالث طفل إسرائيلي جراء إنفلونزا A خلال أسبوع: تحذير من تفشي المرض

توفي طفل إسرائيلي في السادسة من عمره اليوم (الجمعة) نتيجة مضاعفات إصابته بإنفلونزا A، وذلك بعد أن تم نقله صباحًا في حالة حرجة إلى مستشفى كابلان بعد تعرضه للإغماء في منزله. رغم محاولات الإنعاش، أعلن الطاقم الطبي في المستشفى عن وفاته.

وفقًا لما ذكره والدا الطفل، بدأ يظهر على الطفل أعراض تنفسية يوم أمس، وفي صباح اليوم، وعند تعرضه للإغماء، تم الاتصال بالإسعاف. وبعد إجراء الفحوصات، تبين أنه مصاب بإنفلونزا A ولم يكن قد تلقى التطعيم ضد الفيروس.

الدكتور شاحر أورين، طبيب مختص في قسم الطوارئ للأطفال في مستشفى كابلان، أشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بإنفلونزا A في الأيام الأخيرة، وهي مرض فيروسي يسبب الحمى والأعراض التنفسية وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الرئة والتهاب عضلة القلب. وأكد قائلاً: "نحن في بداية فصل الشتاء، والتطعيم ضد الإنفلونزا متاح في جميع المراكز الصحية. نحث الجميع على أخذ اللقاح لحماية أنفسهم وأطفالهم".

من جهتها، وزارة الصحة أعلنت أن موسم الإنفلونزا هذا العام بدأ مبكرًا ومن المتوقع أن يكون أكثر صعوبة مقارنة بالسنوات السابقة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، توفي طفل آخر في القدس عن عمر 6 سنوات بسبب مضاعفات المرض رغم تلقيه اللقاح. كما توفيت فتاة في العاشرة من عمرها الأسبوع الماضي بسبب مضاعفات الإنفلونزا بعد أن لم تكن قد تلقت اللقاح.

وزارة الصحة الإسرائيلية دعت جميع الأفراد وخاصة الأطفال إلى ضرورة أخذ اللقاح وطلب الرعاية الطبية في حال ظهور أعراض الإنفلونزا.