تؤكد السلطات السورية الجديدة انفتاحها على حوار مباشر مع حزب الله، بشرط أن يكون ذلك متوافقاً مع المصالح الوطنية السورية. وقد جدد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، هذا الموقف يوم الخميس عقب لقائه في بيروت مع رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري.

قال رئيس الدبلوماسية السورية، وفقاً لوكالة الأناضول التركية، "إذا كانت لقاء مع حزب الله يخدم المصلحة الوطنية، فنحن منفتحون عليه". لكنه أوضح أن مسألة حزب الله لم تُطرح خلال مناقشاته مع نبيه بري، إذ ركزت المحادثات بشكل أساسي على تعزيز العلاقات الثنائية بين بيروت ودمشق.

تصريحات أسعد الشيباني تأتي في سياق استمرار التصريحات الأخيرة للرئيس السوري، أحمد الشرع. ففي مقابلة أُجريت معه على قناة المشهد، أكد الأخير استعداده للحوار مع جميع الفاعلين السياسيين اللبنانيين، بمن فيهم حزب الله.

"نحن نبحث عن قنوات اقتصادية بين لبنان وسوريا، وليس عن قنوات عسكرية. سنجلس إلى نفس الطاولة مع حزب الله إذا كان ذلك يخدم مصالح سوريا ولبنان"، كان قد صرح أحمد الشرع.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً عن إمكانية زيادة دور سوريا في مواجهة حزب الله. وخلال قمة مجموعة السبع، أشاد بقدرات الزعيم السوري، معتبراً أنه إذا لم يتمكن إسرائيل من تحييد الحزب دون التسبب في المزيد من الخسائر المدنية، فإن "سوريا ستقوم بالمهمة".

انفتاح دمشق تجاه حزب الله يمثل تغييرًا ملحوظًا في خطاب السلطات السورية الجديدة، التي تسعى إلى إعادة تعريف علاقاتها مع جيرانها مع إبراز المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد.