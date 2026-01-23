هل تتجه العلاقات السعودية–الإماراتية نحو قطيعة غير معلنة؟

تشهد العلاقات السعودية–الإماراتية توترًا متصاعدًا في الأسابيع الأخيرة، في ظل حملة إعلامية سعودية متزايدة الحدّة، تقابلها حالة صمت لافتة من الجانب الإماراتي، وفق تقرير نشره موقع "رأي اليوم"

وبحسب التقرير ، كان أبرز مظاهر التصعيد تقرير بثّته قناة "الإخبارية" السعودية، تضمّن تهديدات مبطنة باتخاذ خطوات قريبة ضد الإمارات، على خلفية اتهامات تتعلق بدعم جماعات مصنفة متطرفة، والخلافات بشأن الملف اليمني، ولا سيما ما وصفته الرياض بحقيقة الانسحاب الإماراتي من اليمن.

وأشارت رأي اليوم إلى أن ناشطين سعوديين أطلقوا عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة تدعو إلى مقاطعة السياحة في الإمارات، وتصدّرت وسوم مثل #قاطعوا_السياحة_في_الإمارات و**#مقاطعة_السياحة_في_الإمارات**، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على تصعيد شعبي منسّق، يُرجّح أنه حظي بضوء أخضر رسمي.

وأضاف التقرير أن آلاف المستخدمين شاركوا في الحملة، محذرين من السفر إلى دبي وأبوظبي، فيما دعا الكاتب السعودي عبد اللطيف آل الشيخ إلى المقاطعة، معتبرًا أن الأموال المنفقة هناك قد تُستخدم في أنشطة تضر باستقرار المنطقة.

ونقلت «العربية» عن الكاتب السعودي جاسر الجاسر قوله إن أبوظبي تتحمل مسؤولية إيواء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، الذي تعتبره الرياض شخصية تهدد أمن اليمن والمملكة وسلطنة عمان، مشيرًا إلى أن السعودية تواصل ضبط النفس حفاظًا على استقرار اليمن.

والحملة لم تقتصر على السياحة، بل شملت دعوات لمقاطعة المنتجات الإماراتية، رغم عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ التبادل التجاري نحو 36 مليار دولار عام 2024، وسجّل عدد السياح السعوديين إلى دبي نحو 1.9 مليون زائر خلال العام ذاته.

وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن الإمارات تواصل التزام الصمت الرسمي، فيما اقتصر الرد غير الرسمي على تصريحات محدودة من شخصيات مثل الأكاديمي عبد الخالق عبد الله وضاحي خلفان، وهو ما وصفه ناشطون إماراتيون بـ"الصمت العقابي".

وختم التقرير بالإشارة إلى أن جذور الخلاف تعود بالأساس إلى الملف اليمني، حيث تدعم السعودية الحكومة المعترف بها دوليًا، بينما تؤيد الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي، وسط تحذيرات من انتقال الخلاف من الإعلام إلى خطوات سياسية أكثر حدّة في المرحلة المقبلة.