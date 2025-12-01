قضية ريان النجار: تفاصيل مروعة عن قتل شابة سورية في هولندا بسبب فيديو على تيك توك

طالب الادعاء العام الهولندي، يوم الجمعة، بفرض عقوبات مشددة تصل إلى 25 عاماً على أب واثنين من أبنائه، بعد اتهامهم بقتل الشابة السورية ريان النجار (18 عاماً) بدافع ما وصفه المحققون بـ"الشرف" بعد اعتبارها أنها تتصرف بطريقة "غربية أكثر من اللازم".

ووفق التحقيقات، عُثر على جثمان ريان في 28 مايو 2024 داخل بحيرة قرب بلدة يورا في شمال هولندا، وكانت مكبّلة اليدين والقدمين بإحكام، وذلك بعد ستة أيام من الإبلاغ عن اختفائها. وتعتقد السلطات أن مقتلها وقع في 22 مايو.

وقال الادعاء العام إن أفراد العائلة – الأب ونجلاه البالغان من العمر 22 و24 عاماً – ينتمون إلى عائلة ذات نهج ديني متشدد، وإنهم قرروا قتل الفتاة بعدما ظهرت في بث مباشر على منصة تيك توك دون حجاب وهي تضع المكياج، وهو ما اعتبروه "فضيحة" للعائلة.

وأشار الادعاء إلى أن الشقيقَين قاما بتعقّب ريان في روتردام، ثم استدراجها إلى منطقة نائية حيث لحق بهما الأب، وهناك تم قتلها. وأظهرت الأدلة أن الضحية تعرّضت للخنق قبل إلقائها في الماء وهي حية، بعد لفّ نحو 20 متراً من الشريط اللاصق حول جسدها. كما عُثر على آثار الحمض النووي للاب تحت أظافر ابنته.

وذكرت النيابة أن الأب، ويدعى خالد النجار، فرّ إلى سوريا مباشرة بعد الجريمة، ووصفت فراره بأنه "تصرف جبان"، لافتة إلى أن تسليمه قد يكون معقداً بعد زواجه مجدداً في سوريا.

ووفق وسائل إعلام هولندية، فإن الشقيقين هما محمد ومهند النجار، وكلاهما يخضعان للمحاكمة بتهمة القتل العمد. بينما يُحاكم الأب غيابياً بصفته المتهم الرئيسي.

وطالب الادعاء بالحكم على الأب بالسجن 25 عاماً، بينما طالب بسجن كل من الشقيقين لمدة 20 عاماً. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الهولندية حكمها في 5 يناير المقبل.