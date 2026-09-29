غضب في المغرب من تعزيز تطبيع العلاقات مع إسرائيل: "الشعب يريد إسقاط التطبيع"

تشهد العلاقات بين إسرائيل والمغرب تحسناً ملحوظاً في الوقت الراهن، إلا أن هذا التوجه الإيجابي يقابله تصاعد في الاضطرابات الشعبية في شوارع المملكة. وبعد فترة طويلة من القطيعة، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، قبل نحو أسبوع ونصف، واتفقا على رفع مستوى العلاقات وإعادة السفراء.

في أغسطس الماضي، أعلنت وزيرة النقل ميري ريغيف عن استئناف الخطوط المباشرة وقالت: "قريباً ستنطلق الرحلة الأولى بعد ثلاث سنوات، رحلة مباشرة من مطار بن غوريون إلى مراكش"، خطوة من المتوقع أن تتوسع لاحقاً أيضاً إلى الدار البيضاء.

إلى جانب المكاسب السياسية التي تقودها السلطة في الرباط، تقف في مواجهة هذه الخطوات معارضة شعبية قوية. في الأسبوع الماضي خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع رافعين أعلام فلسطينية وهم يرددون "الشعب يريد إسقاط التطبيع"، في أحداث تحولت إلى مواجهات واعتقالات بالعشرات.

عضو الحركة المغربية لمناهضة التطبيع، حسن العلوي، أوضح هدف الاحتجاج: "جئنا لنرفع صوتنا كشعب مغربي بكل أطيافه، لندين الكيان الصهيوني والتطبيع، ولنؤكد رفضنا للسفارة، ورفضنا للكيان ووجوده في المغرب بأي شكل من الأشكال".

التوتر يصل أيضًا إلى الممرات السياسية في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في البلاد الأسبوع الماضي، مع دخول الأمين العام للهيئة المغربية لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، إلى البرلمان.

هناوي هاجم بشدة التقارب مع إسرائيل وبارك النضال ضد ما سماه "هذا السرطان الصهيوني الذي تسلل إلى أجهزتنا، إلى شعبنا، وإلى هياكلنا الثقافية والسياسية والسيادية"، مما يوضح التحدي الذي تواجهه السلطة في تعزيز العلاقات مع التيارات الإسلامية في الشارع.