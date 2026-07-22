كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن نتائج الانتخابات الداخلية لتحديد هوية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والتي حسمت لصالح خليل الحية على حساب خالد مشعل، كانت خلالها المنافسة محتدمة جدا وانتهت بفارق صوت واحد فقط.

المصادر بينت لقناة i24NEW أن قيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس داخل قطاع غزة، منحوا خلال الجولة الأخيرة أصواتهم كاملة للحية، على عكس المرة الأولى التي صوت بعضهم فيها لصالح مشعل، ومن بينهم محمد عودة الذي كانت اغتالته إسرائيل في نهاية مايو\أيار المنصرم، بعدما أصبح قائدا للجناح العسكري خليفة لعز الدين الحداد الذي كان منح صوته للحية في الجولة الأولى.

وخلال الجولة الأولى، استخدمت في الانتخابات الأوراق البيضاء من قبل من يحق لهم الانتخاب، في أول ظاهرة خلال انتخابات حماس الداخلية، والتي كانت تعتبر وتشير إلى غضب داخل الحركة إزاء بعض السياسات.

المصادر أوضحت أن أصوات قيادة القسام وأسرى حرروا في الصفة التي تطلق عليها حماس "صفقة وفاء الأحرار "(جلعاد شاليط) عام 2011، وهم من المقربين من يحيى السنوار، صوتوا جميعهم للحية، في وقت تراجع فيه كثيرون عن تأييدهم لمشعل.

واعتبرت المصادر، أن فوز الحية بمثابة "انتصار للمحور الذي قاده السنوار في السنوات الأخيرة، والذي كان يدفع باستمرار وجوب القيادة في قطاع غزة وليس لأي طرف آخر، لما قدمته حماس غزة من تضحيات كبيرة خلال سنوات عمر الحركة، وانتصارا لسياسة التقارب مجددا مع إيران وتحسين العلاقات معها".

المصادر قالت إن خالد مشعل لا يزال يرى في أن العلاقة مع إيران يجب أن لا تبقى مفتوحة على مصراعيها وأن يتم فقط الاعتماد عليها وهذا ما يرفضه قادة غزة ممن هم داخل القطاع مثل علي العامودي الشخصية التي تسيطر حاليا على كل مفاصل الحركة داخل غزة وبما في ذلك التدخل بقيادة القسام، أو من هم خارج القطاع من قيادات حماس.

المصادر لفتت أن قيادات تاريخية موجودة في الخارج مثل محمد نزال وسامي خاطر وغيرهم، بقوا أوفياء لمشعل وصوتوا لصالحه، وكانوا يفضلون قيادته للحركة، لأنهم يرون أن قيادة غزة لحماس هو من أوصل الحركة إلى هذا الوضع الحالي الصعب الذي تعيشه منذ هجمات السابع من أكتوبر \تشرين الأول 2023.

ويعمل مشعل مؤخرا على اعادة هيكلة التحالفات ومنها فتح علاقة جديدة مع النظام السوري الجديد بدعم من قطر وتركيا وهما الدولتان اللتان تدعمان باستمرار حكم مشعل وترى فيه شخصية أكثر عقلانية في التعامل مع مختلف القضايا.

وشاركت شخصيات محسوبة على مشعل منذ أيام في افتتاح مسجد داخل مخيم اليرموك جنوب دمشق بدعم من تركيا.