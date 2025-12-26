سوريا: مقتل 6 أشخاص في تفجير انتحاري استهدف مسجد الإمام علي في حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بأن ستة أشخاص قُتلوا وأصيب نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية، جراء انفجار وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، الذي يرتاده أبناء الطائفة العلوية. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم حالات وصفت بالخطيرة، ولم تعرف هوية الجهة المسؤولة.

https://x.com/i/web/status/2004496511095439632 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وذكر المرصد أن الانفجار تسبب بحالة من الذعر بين المواطنين، فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص في الأجواء لتأمين المكان. حتى الآن، لم يتضح ما إذا كان الانفجار ناجمًا عن هجوم انتحاري أو عبوة ناسفة.

وعقب الحادث، دعا أهالي حي وادي الذهب أصحاب السيارات إلى التوجه إلى المسجد لمساعدة المصابين ونقلهم إلى المستشفيات. ويأتي هذا الانفجار في وقت تتزايد فيه المخاوف على سلامة المدنيين في سوريا، وسط استمرار أعمال العنف والهجمات المتفرقة.