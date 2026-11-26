تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تواصلت التحذيرات من تفاقم ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وسط دعوات ملحّة لتغيير النظرة المجتمعية التي تبرر الأذى وتلقي اللوم على الضحايا، وذلك في ظل مقتل 22 امرأة منذ مطلع العام، من بينهن ضحايا سقطن مؤخراً في قلنسوة وكفر مندا والطيرة.

وفي مداخلة ضمن التغطية الإخبارية لقناة i24NEWS Arabic، أكدت سارة أبو صيام، الناشطة الاجتماعية، أن أهمية هذا اليوم تتجاوز كونه محطة سنوية عابرة، مشددة على ضرورة ألا ينحصر تسليط الضوء على هذه الآفة في يوم واحد فقط، بل أن يمتد ليشمل مراجعة شاملة لثقافة التعامل مع النساء وحقهن في الأمان والسلام والتعبير عن الرأي.

مسؤولية مجتمعية وتفكيك ثقافة اللوم

وأوضحت أبو صيام أن مناهضة العنف ضد المرأة تبدأ بتغيير النظرة السائدة والتوقف عن تبرير الأذى أو مطالبة المرأة بالتحمل والصمت تفادياً لـ"كلام الناس". وشددت على أن المرأة ليست مسؤولة عن العنف الذي تتعرض له، بل إن حماية النساء ودعمهن مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع بأسره من خلال الاستماع لهن والوقوف إلى جانبهن بدلاً من وضعهن في موضع الاتهام أو اللوم، مؤكدة أن المجتمع يستحق نساءً قويات وطموحات ينعمن بالأمن في كل مكان.

معالجة المقدمات الصغيرة قبل تفاقم العنف

ورداً على التساؤلات المتعلقة بواقع العنف والجريمة المتصاعد في المجتمع العربي وسقوط 22 ضحية من النساء منذ بداية العام —بما في ذلك جرائم وقعت في قلنسوة وكفر مندا والطيرة— رأت أبو صيام أن العنف بوصفه عنواناً كبيراً لا يبلغ ذروته دفعة واحدة، بل يسبقه غالباً مسار من الممارسات والسلوكيات الصغيرة التي كان بالإمكان احتواؤها وضبطها مبكراً.

ودعت الناشطة الاجتماعية كل فرد في الأسرة والمجتمع إلى تحمل مسؤوليته والعمل كـ"سفير للتغيير" عبر التدخل لمعالجة المشكلات البسيطة قبل أن تتفاقم وتتحول إلى أشكال عنف خطيرة، مشيرة إلى أن التغيير لا يقتصر على الحملات والمظاهرات الكبرى فحسب، بل يبدأ أيضاً بالمبادرات الفردية والوعي اليومي.

رسالة إلى النساء في ظل انعدام الأمان

وفيما يتعلق بشهادات نساء على منصات التواصل الاجتماعي يعبرن فيها عن غياب الشعور بالأمن والأمان سواء داخل محيط العائلة والزوج أو في الفضاء العام، جددت أبو صيام تأكيدها على أن المرأة غير ملزمة بتحمل الأذى وحدها، وأن مسؤولية مواجهته هي مسؤولية مجتمعية مشتركة.

ووجهت رسالة مباشرة إلى كل امرأة تعيش وضعاً غير آمن أو تواجه مشكلة، حثتها فيها على عدم التردد في التوجه إلى شخص تثق به لطلب المساعدة والدعم والإنصات قبل تفاقم الأمور، مؤكدة أن مواجهة هذه التحديات لا ينبغي أن تبقى عبئاً فردياً على الضحية