تقارير في اليمن: سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة على ميناء الحديدة

أفادت تقارير في اليمن أن سلاح الجو الإسرائيلي شن مساء اليوم (الاثنين) موجة واسعة من الهجمات على ميناء الحديدة.

وذكرت قناة العربية أن نحو 30 مقاتلة إسرائيلية شارك في الهجمات الأخيرة في الحديدة، وشارك بالهجوم مقاتلات أمريكية، ووفقا لقناة الحدث استهدفت الهجمات ثمانية هجمات.

في حين أكد مصدر إسرائيلي تنفيذ هذه الهجمات. وذكر موقع اكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الهجوم كان بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن أطلق الحوثيون في اليمن، أمس، صاروخا باليستيا سقط على مطار بن غوريون. وأدى الحادث إلى إصابة ثمانية أشخاص، وعلقت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل.