شهدت منطقة النقب تصعيداً غير مسبوق في وتيرة إخطارات هدم المنازل منذ السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، حيث تخطى عدد إنذارات الهدم حاجز الألف إخطار في فترة زمنية وجيزة، وسط اتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها بمحاولة فرض أمر واقع جديد والانتقام من المواطنين العرب بسبب مشاركتهم الكثيفة في الانتخابات الأخيرة.

وفي مداخلة خاصة ضمن التغطية الإخبارية لـ i24NEWS Arabic، وصف عقاب عواودة، مُركّز الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواه في النقب، هذه الحملة بأنها استمرار لنهج "الحكومة العنصرية الفاشية" التي يقودها نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، مشيراً إلى أن آلاف البيوت هُدمت، وأن قرى كاملة مُسحت عن الوجود وهُجّر أهلها قسراً خلال سنوات عمل هذه الحكومة.

سياسة ثابتة وانتقام من "الصوت العربي"

وأوضح عواودة أن سياسة الهدم والتهجير وحصر أكبر عدد ممكن من سكان النقب في أصغر بقعة جغرافية هي سياسة ثابتة تتبناها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وإن اختلفت حدتها من حكومة لأخرى. إلا أنه شدد على أن تكثيف أوامر الهدم مؤخراً من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير —في وقت تلفظ فيه حكومته أنفاسها الأخيرة— يحمل طابعاً انتقامياً واضحاً ضد أهالي النقب والمجتمع العربي عموماً.

ولفت عواودة إلى أن هذا التصعيد يأتي كرد فعل مباشر على المشاركة غير المسبوق للمواطنين العرب في صناديق الاقتراع، والتي أسفرت عن حصول الأحزاب العربية على 19 مقعداً في الكنيست (منها 8 مقاعد للقائمة الموحدة بكتلة وازنة من النقب)، بالإضافة إلى محاولات نزع الشرعية عن الصوت العربي عبر ترويج اتهامات باطلة حول بيع وشراء الأصوات. وأكد عواودة أن هذه السياسات لن تثني أهالي النقب عن الصمود، متوعداً برفع التمثيل البرلماني العربي إلى أكثر من 19 مقعداً في حال التوجه لانتخابات جديدة.

التحركات الميدانية وشروط الدعم البرلماني

وفيما يتعلق بخطوات التصدي لهذه القرارات، كشف مُركّز الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواه في النقب عن اجتماع عقدته "لجنة التوجيه العليا لعرب النقب" والأطر الفاعلة في قرية وادي النعم، وأقر سلسلة من الخطوات الميدانية والسياسية لمواجهة الهدم.

وعلى الصعيد السياسي، وجّه عواودة رسالة حاسمة لجميع الأحزاب العربية، مطالباً إياها بترجمة القوة التصويتية الكبيرة إلى فعل مؤثر على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط صارمة لأي تحرك برلماني مقبل:

ربط الدعم بوقف الهدم: اشتراط أن يكون أي اتفاق ائتلافي، أو دعم لحكومة من الداخل أو الخارج، أو توفير "شبكة أمان" برلمانية، مرهوناً بشكل قاطع بوقف سياسات الهدم والتهجير في النقب.

الاعتراف بالقرى: وضع قضية الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف في صلب أي تفاهمات سياسية، معتبراً أن أي تأثير سياسي لا يضع قضية النقب على سلم أولوياته يفقد قيمته الحقيقية.