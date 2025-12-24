وادي النسناس: ازدحام الأعياد يخنق الحي ويثيرغضب السكان وأصحاب المحال | تقرير ميداني

مع حلولِ موسمِ الأعياد، تتحول شوارعُ وادي النسناس في مدينةِ حيفا إلى بؤرةِ ازدحامٍ خانق، يثقل كاهلَ السكانِ وأصحابِ المحالِّ التجاريةِ في الحي.

تدفقُ آلافِ الزوارِ من خارجِ حيفا إلى داخلِها، يقابلُه إغلاقُ طرقاتٍ واختناقاتٌ مروريةٌ متواصلة، ما يشلُّ الحركةَ اليوميةَ ويعكرُ نمطَ الحياةِ في المنطقة.

سكانُ الحي يشكون من صعوبةِ الوصولِ إلى منازلِهم، وتأخرِهم عن أعمالِهم، وحتى من تعذرِ مرورِ سياراتِ الطوارئِ في بعضِ الأوقات.

ويؤكدون أن المشهدَ يتكرر في كلِّ موسمِ أعياد، من دون حلولٍ تنظيميةٍ حقيقيةٍ تخفف الضغطَ عن الشوارعِ الضيقةِ أصلًا.

في المقابل، يطالب السكانُ وأصحابُ المحالِّ بلديةَ حيفا والجهاتِ المعنيةَ بخططٍ تنظيميةٍ واضحةٍ خلال فتراتِ الأعياد، تشمل تنظيمَ السير، فتحَ مواقفَ بديلة، وتعزيزَ الوُجودِ الشرطيّ، بما يوازن بين حقِّ الزوارِ في الاحتفالِ وحقِّ سكانِ وادي النسناس في حياةٍ يوميةٍ طبيعية.

بين فرحةِ الأعيادِ وحيويةِ الزوار، تبقى معاناةُ سكانِ وأصحابِ محالِّ وادي النسناس عنوانًا متكررًا لموسمٍ يُفترض أن يكون احتفاليًا للجميع.. ومع كلِّ ازدحامٍ جديد، تتجدد المطالبةُ بحلولٍ عمليةٍ تضمن التوازنَ بين الحركةِ السياحيةِ وحقِّ السكانِ في حياةٍ آمنةٍ ومنظمة.