تقرير: خطة أوروبية لمراقبة الحدود بين لبنان وسوريا وإسرائيل

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، القريبة من حزب الله، عن تفاصيل خطة أوروبية تهدف إلى فرض مراقبة دولية على الحدود اللبنانية مع سوريا وإسرائيل. ووفقًا للتقرير، فإن فرنسا ودولًا أوروبية أخرى تتزعم هذه المبادرة التي تشمل بقاء قوات "اليونيفيل" على الحدود، بالإضافة إلى نشر مراقبين دوليين في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه بعثة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى جانب المبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغوس، لزيارة جنوب لبنان في الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة جزءًا من التحركات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز الوجود الدولي في هذه المناطق.

الموافقة على نشر القوات:

تسعى فرنسا والدول الأوروبية إلى تمديد تفويض قوات "اليونيفيل" ليشمل أيضًا مراقبة الحدود مع سوريا، حيث من المقرر أن ينتهي التفويض الحالي لهذه القوات في العام المقبل. وحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتوفير التمويل اللازم لهذه القوة الدولية، فيما يتم التفاوض مع السلطات اللبنانية حول الموافقة على نشر قوات مراقبة على الحدود.

موقف إسرائيل:

في المقابل، لا تفضل إسرائيل وجود قوات دولية في جنوب لبنان، إلا أنها تدعم فكرة بناء أبراج مراقبة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسوريا، وهي الفكرة التي طرحتها بريطانيا. وقد جرت بالفعل مفاوضات في لبنان لتحديد النقاط المناسبة لإنشاء هذه الأبراج، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والمراقبة في المناطق الحساسة.

الولايات المتحدة تدعم نشر قوة مراقبة دولية:

من جانبها، أيدت الولايات المتحدة فكرة نشر قوة مراقبة دولية جديدة على الحدود بين لبنان وسوريا، على أن يتم تحديد عدد المراقبين بما لا يتجاوز مئة مراقب. وسوف تختار الولايات المتحدة وإسرائيل الدول المشاركة في هذا المشروع الدولي.

الاقتراح البريطاني:

فيما يتعلق بالحدود مع إسرائيل، فقد نقلت الصحيفة عن مصادر لبنانية قولها إن بريطانيا عرضت إرسال أبراج مراقبة على الحدود مع إسرائيل كجزء من خطة تعزيز الاستقرار الأمني وضمان تطبيق القرار 1701 الذي يدعو لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. في الوقت نفسه، أكد المسؤولون اللبنانيون أن البلاد لم ترفض الاقتراح البريطاني، بل طالبوا بضمان استقرار وقف إطلاق النار في المنطقة.

الترسيم الحدودي بين لبنان وسوريا:

من جهة أخرى، أكد مصدر سوري رسمي أن سوريا تمتلك جميع الوثائق اللازمة لترسيم الحدود البرية مع لبنان، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لجهود إضافية في هذا المجال، خاصة في المناطق التي ظلّت متنازعًا عليها لسنوات.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتصاعد التوتر في العديد من الملفات المرتبطة بالأمن الإقليمي.