وزير الأمن الإسرائيلي: نخطط لإقامة نوى مستوطنات شمال غزة ولن نتحرك من سوريا

تحدث وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الثلاثاء) خلال مراسم توقيع اتفاقية إخلاء قاعدة بنيامين العسكرية، وتناول عدداً من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الأمني.

في مستهل كلمته، أعلن عن إقامة نوى استيطانية في المناطق التي تم إخلاؤها في قطاع غزة. وقال: "سنفعل ذلك بالطريقة التي تناسبنا". وأضاف أيضًا: "لن نتحرك مليمتراً واحداً من سوريا، حكومة نتنياهو هي حكومة استيطان وتسعى إلى الاحتكاك. نحن في فترة السيادة الفعلية بسبب القوة التي أظهرتها إسرائيل بعد الكارثة الرهيبة، هناك هنا فرص لم تكن متاحة منذ وقت طويل".

من جهته، رحب «مجلس مستوطنات يهودا والسامرة (يشاع)» بتصريحات الوزير، واعتبر أن إعادة الاستيطان في قطاع غزة ستعزز أمن إسرائيل، وأنها تشكل "ردًا دائمًا" على هجوم السابع من أكتوبر.