"بعد وصف السنوار وهنية ونصر الله بالإرهابيين": مئات العراقيين يقتحمون مكاتب "ام بي سي" ويحرقونه

اقتحم مئات العراقيين خلال ساعات منتصف الليلة (الجمعة السبت) مكاتب قناة "ام بي سي" السعودية في العراق وقام بتحطيم محتويات المكتب وإضرام النار فيه، وذلك على خلفية تقرير وصفت فيه قادة تنظيمات مسلحة بمن فيهم يحيى السنوار وحسن نصر الله بأنهم "إرهابيين"

وظهر في مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي المحتجين وهم يقتحمون مبنى القناة ويحطمون أثاثها وأجهزتها. ووفقا لمسؤولين أمنيين عراقيين "إن ما بين 400 حتى 500 شخص اقتحموا مكاتب أم بي سي وحطموا الحواسيب وحرقوا قسم من المبنى"وقام فرق الإطفاء بإخفاء الحريق وانتشرت القوات الأمنية لتفريق المحتجين في محيط المبنى الذي تضرر بصورة كبيرة.

وظهرت في مقاطع فيديو نشرتها "صابرين نيوز" المقربة من الجماعات المسلحة العراقية الموالية لإيران، مقاطع فيديو لمتظاهرين وهم يحملون أعلام حزب الله اللبناني وقوات الحشد الشعبي.

متظاهرون يحملون علم حزب الله:

جاء هذا بعد انتشار مقتطفات من التقرير الذي بثّه برنامج "MBC في أسبوع" يوم الجمعة تحت عنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين"، وذكر التقرير مجموعة من الشخصيات من بينها مؤسس القاعدة أسامة بن لادن، وشخصيات أخرى من قادة القاعدة، إضافة إلى رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار، وسلفه إسماعيل هنية، وورد أيضا ذكر قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، إضافة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأدانت حركة حماس" تقرير قناة "ام بي سي"، وشددت في بيان على أن "هذا التقرير ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقيادتها"، مؤكدة أنه "سقوط مهني وإعلامي وأخلاقي".

الفيلم الذي عرضته أم بي سي وأثار غضب المحتجين