تُطرح ملفات المجتمع العربي في صلب المشهد البرلماني والسياسي في إسرائيل بعد إقرار الكنيست لجنتين لمتابعة شؤونه، وسط نقاشات محتدمة حول إمكانية تشكيل حكومة تضم القائمة العربية الموحدة وموازين القوى داخل كتلة التغيير.

لجان برلمانية وأولويات المجتمع العربي

تناول فادي عجاوي، عضو المكتب السياسي في القائمة العربية الموحدة، دلالات إقرار لجنتين في الكنيست تُعنى كل منهما بقضايا المجتمع العربي، واحدة للقائمة المشتركة وأخرى للقائمة العربية الموحدة. وأوضح عجاوي أن وجود رئيس لجنة يمنح قدرة على المتابعة والرقابة المباشرة على الملفات الموكلة إليه، مشيراً إلى أن القضايا المركزية تشمل الجوانب الاقتصادية، وملف هدم البيوت، ومكافحة الجريمة التي تمثل الشغل الشاغل للمجتمع العربي.

واستحضر عضو المكتب السياسي في القائمة العربية الموحدة تجربة حزبه والخطط السابقة عام 2021، مؤكداً أهمية امتلاك القدرة على توجيه المسارات بما يخدم مصالح المجتمع العربي في المرحلة الراهنة.

احتمالات تشكيل الحكومة وحسابات كتلة التغيير

وفيما يتعلق باحتمال تشكيل حكومة تشمل القائمة العربية الموحدة، اعتبر عجاوي أن المسار ليس سهلاً، مرجحاً أن تشهد المرحلة المقبلة حكومة أقلية أو حكومة لفترة قصيرة تمتد لستة أو ثمانية أشهر. وبيّن أن الهدف من مثل هذه المرحلة قد يكون تحسين أوضاع أحزاب ما يُعرف بكتلة التغيير، لا سيما في ما يخص إلغاء التشريعات القضائية المرتبطة بما وصفه بالانقلاب القضائي، ومعالجة ملف المستشارة القضائية، إلى جانب هدف مشترك لدى أحزاب التغيير والأحزاب العربية يتمثل في إخراج بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة في "بلفور" قبل التوجه لاحقاً إلى انتخابات.

وأشار عجاوي إلى سيناريوهين رئيسيين يراهما الأرجح: قيام حكومة أقلية لفترة قصيرة، أو نجاح غادي آيزنكوت في توسيع الشراكة والتحالف ليشمل القائمة العربية الموحدة في نهاية المطاف.

معارضة داخل المعسكر ومهل تشكيل الحكومة

ولفت عجاوي إلى وجود معارضة شديدة تجاه هذا التوجه من جانب أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت. ورأى أن الإشكال الأبرز يكمن في عدم امتلاك أحزاب المعارضة أو كتلة التغيير الجرأة الكافية لصناعة السياسة وكسر الفضاء السياسي والقواعد التي أرساها نتنياهو منذ عام 2009.

ومع ذلك، ميز عجاوي بين آيزنكوت وشخصيات أخرى، معتبراً أن آيزنكوت ليس كـبيني غانتس ولا كغيره، بينما يتركز الخلاف الأساسي حول ليبرمان وبينت. وفسّر تحركات بينت نحو طرح فكرة حكومة وحدة أو حديث ليبرمان عن الأحزاب الحريدية بأنها تأتي ضمن حسابات تسبق انتهاء المهلة الممنوحة لآيزنكوت بموجب القانون حتى 6 ديسمبر، أو بعد تمديدها من الرئيس حتى 20 ديسمبر.

وختم عضو المكتب السياسي في القائمة العربية الموحدة بالإشارة إلى أنه في حال استنفاد الخيارات الأخرى قبل انتهاء المهلة، قد يُطرح خيار حكومة الأقلية بمشاركة القائمة العربية الموحدة، مؤكداً تمسكه بوجود أمل معتبراً أن الأولوية لدى الجميع تظل إزاحة نتنياهو إلى جانب إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش