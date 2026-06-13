أرسلت المجر طائرات مقاتلة بعد فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة أركيا، فيما فعّل حلف شمال الأطلسي (الناتو) أعلى مستوى من التأهب الجوي بعد أن فقدت طائرة ركاب إسرائيلية تابعة لشركة أركيا الاتصال بمراقبي الحركة الجوية أثناء عبورها المجال الجوي المجري.

وفي بيان لها، أوضحت شركة أركيا أن "الطاقم كان يتبع خطة الطيران المعتمدة عندما حدث خلل في الاتصال مع مراقبي الحركة الجوية المجريين". ووفقًا للشركة، "قررت السلطات المحلية إرسال طائرة عسكرية لاستعادة الاتصال البصري مع الطائرة".

ووفقًا لتقارير إعلامية مجرية، فشلت الطائرة، وهي من طراز إيرباص A321، التي كانت تُسيّر رحلة منتظمة بين تل أبيب وبراغ، في التواصل مع مراقبة الحركة الجوية خلال جزء من رحلتها فوق المجر.

واستجابةً لذلك، أمر مركز العمليات الجوية المشتركة التابع لحلف الناتو بالتدخل الفوري. وتم إرسال طائرتين مقاتلتين من طراز JAS-39 غريبن تابعتين للقوات الجوية المجرية لتحديد موقع الطائرة الإسرائيلية ومرافقتها. وصرح رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار بأن طائرات عسكرية رافقت طائرة الإيرباص حتى غادرت المجال الجوي المجري.

أوضحت شركة أركيا في بيان لها أن الطاقم كان يتبع خطة الطيران المعتمدة عندما حدث انقطاع في الاتصال مع مراقبي الحركة الجوية المجريين. أكدت الشركة الإسرائيلية أنه تم استئناف الاتصالات لاحقًا، واستمرت الرحلة بشكل طبيعي إلى براغ.

وصرحت شركة أركيا قائلةً: "واصلت الطائرة مسارها المخطط له وهبطت بسلام في وجهتها"، مضيفةً أن تحقيقًا داخليًا جارٍ لتحديد ملابسات الحادث بدقة، بالتعاون مع السلطات المجرية.

كما أكدت الشركة أن "سلامة الطائرة أو الركاب أو الطاقم لم تتعرض للخطر في أي وقت". ويأتي هذا الحادث في ظل تكثيف حلف الناتو لجهوده الأمنية فيما يتعلق بأمن المجال الجوي الأوروبي.