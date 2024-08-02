اعتقال إمام مسجد الأقصى بعد أن نعى إسماعيل هنية ووصفه بـ"الشهيد" في خطبة الجمعة

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع عكرمة صبري من قبل الشرطة بتهمة "التحريض على الإرهاب والثناء على الإرهابيين".

i24NEWS
i24NEWS
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قبة الصخرة في المسجد الأقصى بمدينة القدس
قبة الصخرة في المسجد الأقصى بمدينة القدسsaid affassi / i24NEWS

فتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تحقيقا مع إمام وخطيب مسجد الأقصى يشتبه في إدلائه "بتصريحات تحريضية ودعم الإرهاب" بعد نعيه إسماعيل هنية خلال خطبة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتم إحضار الإمام عكرمة صبري للاستجواب من قبل وحدة شرطة منطقة القدس المركزية.

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 فيما أرجعت وسائل إعلام إسرائيلية ذلك إلى نعيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة بعد اغتياله في طهران.

وبدأت الشرطة الإجراءات في أعقاب تصريحات الإمام المتعلقة بإسماعيل هنية، زعيم حركة حماس الذي تم اغتياله في طهران مؤخرًا.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع عكرمة صبري من قبل الشرطة بتهمة التحريض. مؤخرًا، بعد تحقيق أجرته وحدة شرطة منطقة القدس الكبرى، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتهمة "التحريض على الإرهاب والثناء على الإرهابيين".

https://x.com/i/web/status/1819382268088943101

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