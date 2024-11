ايران تفرج عن الطالبة الجامعية التي خلعت ملابسها احتجاجا على الحجاب، لهذا السبب

قالت السلطات في إيران، الليلة الماضية (الثلاثاء)، إن الشابة التي اعتقلت بعد خلع ملابسها في حرم الجامعة في طهران احتجاجا على قوانين الحجاب، تم إطلاق سراحها دون توجيه اتهامات لها، بعد احتجازها في مستشفى للأمراض النفسية. وزعمت السلطات في إيران أنه تم إطلاق سراحها لأنها كانت "مريضة".

يشار الى أنه في بداية الشهر، انتشر مقطع فيديو يظهر الشابة وهي تتعرى في حرم الجامعة قبل أن تعتقلها الشرطة بالقوة. وأدى اعتقالها إلى سلسلة من الإدانات الدولية، حيث دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراحها الفوري وغير المشروط.

كما ذكرنا، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني، إن الشابة عولجت في مستشفى للأمراض النفسية وعادت إلى أهلها: "نظرا لأنها أرسلت إلى المستشفى، وتبين أنها مريضة، فقد أعيدت إلى عائلتها... ولم يتم فتح أي قضية جنائية ضدها".

https://x.com/i/web/status/1854155022218441141