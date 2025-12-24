تشييع الفنان والمخرج العربي والعالمي محمد بكري في بلده البعنة وسط حضور فني وجماهيري كبير

غيّب الموت، اليوم الأربعاء، الفنان والمخرج الفلسطيني القدير محمد بكري عن عمر يناهز 72 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالإنجازات نقل خلالها معاناة الشعب الفلسطيني إلى مختلف أنحاء العالم.

وانطلقت مراسم التشييع من أمام منزله في بلدة البعنة بمنطقة الشاغور، حيث أقيمت الصلاة عليه في ساحة البركة قبل مواراته الثرى في المقبرة القديمة بالبلدة. وشارك في التشييع عدد من الشخصيات الفنية والقيادية، إلى جانب وفود من أهالي البلدة والمجتمع العربي.

ووصف الفنان سليم ضو الراحل بكري قائلاً: "محمد بكري أخي بالرضاعة ورفيق العمر، وهو قامة من قامات الفن والمسرح والثقافة الفلسطينية".

وسام كبها

وتوفي بكري في مستشفى نهريا بعد صراع مع أمراض القلب، حيث تدهور وضعه الصحي خلال الأيام الأخيرة. ويُعد محمد بكري من أبرز الأسماء في السينما والمسرح الفلسطيني والعربي، وقد ترك إرثًا فنيًا كبيرًا عبر عشرات الأعمال السينمائية والمسرحية التي أخرجها أو شارك فيها بالتمثيل، ما جعله أحد أبرز رموز الفن الفلسطيني على الصعيدين المحلي والدولي.