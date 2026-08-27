طقس نادر في أغسطس.. إسرائيل تستعد لأمطار غزيرة وسيول وفيضانات نهاية الأسبوع

أعلنت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية رفع مستوى الاستعداد تحسبًا لحدث مطري استثنائي متوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، مع تحذيرات من تشكل السيول والفيضانات في عدد من المناطق.

ومن المتوقع أن يبدأ تأثير الحالة الجوية صباح السبت، مع رياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، على أن تبلغ ذروة المنظومة الجوية ليل السبت وفجر الأحد.

تعزيز فرق الإنقاذ

وعقب تقييم للوضع، أصدر مفوض الإطفاء والإنقاذ إيال كاسبي تعليمات لجميع المناطق برفع مستوى الجاهزية تحسبًا للظروف الجوية المتوقعة.

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ إنها عززت مختلف الوحدات، بما في ذلك فرق الإنقاذ من المياه الجارية ووحدة الإنقاذ الوطنية «لاهفاه»، في المناطق المصنفة على أنها معرضة للخطر، إلى جانب تعزيز مراكز الطوارئ على الرقم 102.

من جهتها، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى احتمال حدوث عواصف رعدية متفرقة في شمال البلاد، إضافة إلى مخاوف من تشكل فيضانات في المناطق المحاذية للساحل.

تحذيرات للجمهور

ودعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة، خصوصًا أثناء الرحلات وفي المناطق المفتوحة، وعدم الاقتراب من مجاري المياه أو محاولة عبورها، حتى لو بدت المياه ضحلة، إذ يمكن أن تشكل خطرًا على الحياة.

كما أوصت بتجنب استخدام المصاعد أو التواجد في الطوابق والمواقف الواقعة تحت مستوى الأرض أثناء الفيضانات، وعدم محاولة عبور طرق غمرتها المياه إذا تعذر تقدير عمقها.

وطالبت السائقين بتكييف سرعتهم مع ظروف الطريق، والحفاظ على مسافة أمان، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر خلال ذروة الحالة الجوية المتوقعة ليل السبت وصباح الأحد.