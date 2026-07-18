أعربت المملكة العربية السعودية، الجمعة، عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنتها وزارة الخارجية الأردنية بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين العاصمة الأردنية عمّان والعاصمة اليمنية صنعاء، معتبرةً أنها خطوة تسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني وتسهيل حركة المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة ترحب بموافقة الحكومة اليمنية على المبادرة، مشيرةً إلى أنها تعكس حرص الحكومة اليمنية على تسهيل الإجراءات التي تخدم المواطنين ودعم الجهود الرامية إلى تخفيف الأوضاع الإنسانية في البلاد.

ودعت الرياض جماعة الحوثيين إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة، مطالبةً إياها بالابتعاد عن الإجراءات التصعيدية التي قد تزيد من معاناة الشعب اليمني وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

وأكدت السعودية استمرار دعمها لجميع المبادرات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، بما يحافظ على سيادته ويلبي تطلعات شعبه.

رحلات تجارية منتظمة بين عمّان وصنعاء

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قد أعلنت في وقت سابق الجمعة أن شركة الخطوط الملكية الأردنية ستبدأ تسيير رحلات تجارية منتظمة من عمّان إلى صنعاء.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن، ودعمًا للجهود المبذولة لتعزيز مسار السلام، إضافة إلى تنفيذ تفاهمات سابقة بشأن استئناف الرحلات التجارية بين الأردن واليمن.

وأضافت أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لبدء تشغيل الرحلات.

من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة الأردنية، معربة عن تقديرها للموقف الأردني الداعم لليمن، ومؤكدة أهمية الخطوة في تسهيل تنقل المواطنين وتخفيف التداعيات الإنسانية المستمرة.