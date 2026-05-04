أفادت تقارير إعلامية بأن حركة حماس أجرت المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، حيث تم اختيار خليل الحية قائدًا للحركة في قطاع غزة، مع احتفاظ خالد مشعل بموقعه كقائد الحركة في الخارج.

وبحسب المصادر، تم تعيين زاهر جبارين مسؤولًا عن الضفة الغربية، خلفًا لـصالح العاروري الذي قُتل خلال الحرب الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الانتخابات تمثل تمهيدًا لاختيار رئيس المكتب السياسي للحركة خلال الأسابيع المقبلة، حيث يُتوقع أن يتنافس على المنصب كل من الحية ومشعل، في ظل ترتيبات داخلية قد تفضي إلى تغييرات إضافية في حال فوز أحدهما.

وفقًا للتقديرات، اختيار الحية ليكون زعيم منطقة غزة يعزز كثيرًا من فرصه في أن يصبح رئيس المكتب السياسي لحماس، إذ في حال تحقق ذلك، فإن حماس في غزة قد ضمنت بالفعل من سيتولى قيادة الحركة في القطاع.

في موازاة ذلك، تتواصل التوترات السياسية، إذ ناقشت جهات إسرائيلية إمكانية استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، في ظل اتهامات بعدم التزام الحركة ببنود الاتفاق المتعلقة بنزع السلاح.

كما تشهد المفاوضات مع الوسطاء حالة من الجمود، حيث تشير مصادر فلسطينية إلى تعثر الاتصالات التي يقودها نيكولاي ملادينوف، وسط خلافات حول آلية تنفيذ المراحل المقبلة من التفاهمات.

وتؤكد حماس تمسكها بربط أي تقدم في المرحلة الثانية بتنفيذ كامل للمرحلة الأولى، إضافة إلى اشتراطها بحث ملف السلاح ضمن إطار وطني شامل، يرتبط بإقامة دولة فلسطينية.