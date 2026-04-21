صدمت مركبة تابعة لوحدة أمن الشخصيات الحكومية فتىً فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا كان يقود دراجة كهربائية على الطريق السريع 60، بالقرب من تقاطع قرب الخليل في الضفة الغربية، شمال كريات أربع، صباح اليوم (الثلاثاء)، ما أدى إلى وفاته. وبعد محاولات إنعاشه، أعلن فريق نجمة داود الحمراء وفاة الفتى في مكان الحادث. تجدر الإشارة إلى أن حالة السائق طفيفة، وقد نُقل إلى المستشفى.

من الشرطة جاء أن: "محققي حوادث الطرق في شرطة إسرائيل بدأوا بالتحقيق في ملابسات حادث طرق قاتل وقع في مفترق بيت عنون على شارع 60، بين سيارة وراكب دراجة هوائية."

المسعف في نجمة داوود الحمراء درور عيني والمسعف بني تنا قالا: "كان الجريح ملقى على مسافة بعيدة من دراجته الكهربائية وهو في وسط الطريق. كان فاقدًا للوعي، دون نبض ودون تنفس، مع إصابات بالغة جدًا في جسده، بعد أن صدمته سيارة. أجرينا فحوصات طبية لكن إصاباته كانت خطيرة ولم يكن أمامنا سوى إعلان وفاته".