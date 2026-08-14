المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، جاريد كوشنير، يخطط للوصول الأسبوع القادم إلى القدس والقاهرة، حسبما أفاد مصدر رسمي في مجلس السلام لـi24NEWS. ووفقًا للمصدر، سيرافق كوشنير في زيارته المدير العام لمجلس السلام لغزة نيكولاي ملادينوف، وعضو المجلس توني بلير.

تأتي زيارة كوشنير في ظل التوتر المتزايد في قطاع غزة وتصاعد عمليات الإحباط التي تقوم بها إسرائيل ضد حماس على ضوء التقارير حول محاولات تعاظم قوة التنظيم . في إطار الزيارة، سيعمل كوشنير وأعضاء مجلس السلام لغزة على تعزيز خارطة الطريق لخطة النقاط الخمس عشرة.

المصدر في مجلس السلام أضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على الهدف النهائي للخطة، وهو نزع سلاح حماس. "سنستمع إلى المخاوف التي أُثيرت وسنناقش الخطوات التالية، ما هو مهم أن الجانبين متفقان على النتيجة المطلوبة ويعملان لإيجاد طرق لتسريع التقدم"، قال المصدر.

بعد الزيارة إلى إسرائيل، سيواصل كوشنير، برفقة ملادينوف وبلير، إلى القاهرة حيث من المقرر عقد اجتماعات مع المصريين ومع الوسطاء الآخرين. وقال المصدر إن "الاجتماعات ستحدد بشكل ملموس الخطوات التالية لتنفيذ خارطة الطريق".

قال المصدر: "كل هذه الاجتماعات تدل على إصرار جميع الأطراف على دفع خطة الرئيس ترامب قدماً وتحقيق السلام والازدهار والأمن الدائم في قطاع غزة منزوع السلاح، حيث نقلت حماس كامل الصلاحيات إلى حكومة فلسطينية تكنوقراطية، ما سيسمح بإعادة إعمار القطاع لصالح سكان غزة".

أُفيد أمس في النشرة المركزية لقناة i24NEWS أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث مؤخراً عدة مرات مع كوشنر، في محادثات وُصفت بأنها "غير سهلة"، والتي تناولت خطة النقاط الخمس عشرة لمجلس السلام والمعارضة الشديدة في إسرائيل لهذه الخطوة.

وفي هذا السياق، أوضحت إسرائيل أن عمليات الاغتيال ستستمر ضد المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر، وأيضاً ضد كل من يشكل تهديداً لقوات الجيش الإسرائيلي في القطاع. وقال مصدر سياسي لقناة i24NEWS إنه، خلافاً لادعاء مجلس السلام، فإن إسرائيل تقف وراء رفض خطة النقاط الخمسة عشر.