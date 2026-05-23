السعودية: وصول أكثر من 1.5 مليون حاج إلى مكة رغم التوترات الإقليمية

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، وصول أكثر من مليون ونصف المليون حاج مسلم من الخارج إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك على الرغم من الاضطرابات الشديدة التي شهدتها حركة الطيران في الأشهر الأخيرة جراء الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.

ووفقًا لما ذكره قائد القوات السعودية المسؤولة عن جوازات الحج صالح المربع، فقد بلغ إجمالي عدد الحجاج القادمين من الخارج 1,518,153 حاجًا. ويتجاوز هذا الرقم عدد الزوار الدوليين المسجلين في نفس الفترة من العام المنصرم، إلا أن التوترات الإقليمية أثارت مخاوف جدية بشأن تنظيم موسم الحج. فبعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، شنت طهران عدة موجات من الهجمات على أهداف في السعودية ودول الخليج.

وأدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق مؤقت لعدد من الأجواء في المنطقة، مما تسبب في إلغاء رحلات جوية، وتأخيرات كبيرة، وارتفاع حاد في أسعار تذاكر الطيران. ومع ذلك، استأنفت شركات الطيران الخليجية الكبرى، ولا سيما شركات الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين، معظم رحلاتها تدريجيًا بعد أسابيع من التوقف.

على الرغم من هذا الوضع الأمني ​​المتوتر والصعوبات اللوجستية التي يواجهها العديد من الحجاج، استمر تدفقهم إلى الأماكن المقدسة في الإسلام لأداء فريضة الحج السنوية إلى مكة المكرمة. يُعدّ الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، ويجمع ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم كل عام. وقد عززت السلطات السعودية هذا العام الإجراءات الأمنية والتنظيمية لإدارة التدفق الهائل للحجاج في ظلّ ظروف إقليمية غير مستقرة.