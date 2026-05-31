وزير إسرائيلي يكشف عن اللحظة التي قد تُدمر فيها "نصف بيروت"

قال الوزير الإسرائيلي دافيد أمسالم في مقابلة مع موقع "واينت" من مجموعة "يديعوت أحرونوت" إن فشل التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني قد يدفع بلاده إلى تصعيد كبير ضد لبنان، مضيفًا أن "النتيجة قد تصل إلى تدمير نصف بيروت وأجزاء واسعة من لبنان"، على حد تعبيره، مع الإشارة إلى احتمال توسيع العمليات العسكرية ضد حزب الله إذا لم يتم حل الملف دبلوماسيًا.

وأضاف أمسالم أن المفاوضات الدولية مع إيران "تُدار مع طرف غير موثوق"، مؤكدًا أن إسرائيل ستنتظر نتائج الاتفاق قبل اتخاذ خطواتها، لكنه لم يستبعد أي تصعيد إذا فشلت المسارات السياسية.

وفي الشأن الداخلي، هاجم أمسالم فكرة "الكوتة" داخل حزبه "الليكود" اليميني الحاكم، معتبراً أنها "خطأ كبير وغير مسبوق"، ومؤكدًا رفضه لأي تدخلات في تشكيل قائمة الحزب الانتخابية، في إشارة إلى زعيم الحزب، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما أثار جدلاً بتصريحاته حول الناخبين، إذ قال إن "جزءًا كبيرًا من جمهور اليمين لا يسافر كثيرًا لأسباب اقتصادية، بعكس جمهور اليسار الثري"، وهو ما اعتُبر تعميمًا أثار انتقادات في الساحة السياسية والإعلامية في إسرائيل. ويتولى أمسالم ذو الاصول المغربية (65 عاما)، حقيبة التعاون الاقليمي، إلى جانب التنسيق بين الحكومة والبرلمان اي الكنيست إضافة إلى كونه وزيرا إضافيا في وزارة القضاء. وهو معروف بمواقفه الحادة في القضايا السياسية والطائفية في إسرائيل.