أوقفت الشرطة الإسرائيلية شابا يهوديا، أمس السبت، للتحقيق بشبهة البصق باتجاه كنيسة أرمنية في البلدة القديمة بمدينة القدس، قبل أن تطلق سراحه عقب انتهاء التحقيق.

وفي حادثة منفصلة وقعت قبل أيام، اعتقلت شرطة منطقة دافيد شابا يهوديا آخر يبلغ من العمر 18 عاما، من سكان مدينة صفد، للاشتباه في بصقه عدة مرات باتجاه كنيسة في البلدة القديمة.

وذكرت المعطيات أن الشاب رفض التعاون مع المحققين والإدلاء بإفادته، قبل أن تقرر الشرطة الإفراج عنه بشروط تقييدية.

وفيما يتعلق بدوافع الحادثة، قال محامي الشاب إن موكله تصرف على خلفية إلزامه بالتجنيد في الجيش، موضحا أنه اعتقد أنه ينبغي عليه الحفاظ على هويته اليهودية.

وتأتي الحادثتان في ظل تسجيل اعتداءات متكررة تستهدف رجال دين ومؤسسات مسيحية في القدس، وسط مطالبات بالتصدي للممارسات التي تستهدف الأماكن المقدسة ودور العبادة.