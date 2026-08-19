مسؤول رفيع بمجلس السلام لـi24NEWS: "لم نعد نكتفي بالأوراق والكلام"

بعد يوم من اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع جاريد كوشنر وكبار مسؤولي "مجلس السلام"، كشف مسؤول رفيع حضر الاجتماع في حديث مع i24NEWS تفاصيل جديدة عن المراحل القادمة في تنفيذ خريطة الطريق – وقدم إنذارًا واضحًا إلى جانب رسائل إلى القدس.

بحسب المسؤول، يدخل الطرفان الآن نافذة فرصة لمدة 30 يوماً لاختبار جدية حماس: "لن نكتفي بالأوراق والكلام - نطالب برؤية خطوات عملية لنزع سلاح المنظمة". وأكد أنه إذا لم تلتزم حماس بتعهداتها، فإن إسرائيل ستحصل على دعم لعمل عسكري. ورداً على الانتقادات في إسرائيل بشأن السذاجة والاعتماد على وعود تنظيم إرهابي، أوضح: "لسنا بحاجة للتخمين إذا كانوا سيلتزمون بالاتفاق أم لا - هناك اختبارات ومعايير واضحة للحسم".

فيما يتعلق بالهجوم الاستثنائي هذا المساء في قطاع غزة، الذي قُتل فيه سبعة من سكان غزة، كشف المسؤول أنه يتم في هذه الأيام إنشاء آلية مخصصة لفحص كل حادثة من هذا النوع: هل كانت عملية مُخطط لها، ما كان الهدف، وما حجم الأضرار. "هذا جزء مما سيحدث في الثلاثين يومًا القادمة، وكلما حدث ذلك بشكل أسرع - كان ذلك أفضل لإسرائيل."

فيما يتعلق بحرية العمل العسكري لإسرائيل والانتقادات في العالم العربي، وجه المسؤول رسالة واضحة: "نحن لا نطلب من إسرائيل إيقاف الهجمات، بل تهدئتها. بالإمكان العمل أكثر وتلقي انتقادات أقل إذا تم ذلك بشكل صحيح، ومن جهة أخرى يمكن القيام بالقليل لكن إثارة انتقادات شديدة. كلما تم الحفاظ على الهدوء الصناعي، سنستطيع الدخول إلى المسار."