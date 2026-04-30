التوتر الداخلي في لبنان حول تأثير حزب الله على الدولة تصاعد الليلة (الخميس) إلى عنف جسدي خلال بث مباشر على قناة OTV اللبنانية. الحدث، الذي شارك فيه صحفيان معروفان في لبنان، بدأ بنقاش حاد على خلفية القتال ضد إسرائيل واتهامات بالخيانة، لكنه تدهور خلال ثوانٍ إلى شجار. محور المواجهة كان سؤال ولاء لبنان: هل ينبغي لها أن تتصرف كدولة ذات سيادة مستقلة أم تستمر في أن تكون ذراعاً لـ "محور المقاومة" بقيادة إيران؟

اندلع الشجار عندما اتهم الصحفي طوني بولس، المعروف في لبنان كناقد لحزب الله ومعارض لسلاح حزب الله، زميله في الاستوديو محمد يعقوب قائلاً: "أنت عميل إيراني." يعقوب، الذي يُعرف عنه تبنيه للخط الأيديولوجي لحزب الله، لم يسكت ورد بأن تصريحات بولس "خيانة وتواطؤ مع العدو الصهيوني". في ذروة الجدل، نهض يعقوب من مقعده ورمى بقوة كوب ماء في وجه بولس محاولاً الاعتداء عليه جسديًا أمام المذيعة المذهولة.

الحادثة تثير ضجة في لبنان، وتوضح الانقسام العميق في البلاد. الصحفي جورج حايك دافع عن بولس وادعى أن عنف يعقوب يثبت أن مؤيدي النظام الإيراني في لبنان غير قادرين على إدارة حوار حضاري. من جهة أخرى، حظي يعقوب بدعم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مؤيدي حزب الله، الذين أشادوا بـ"الرد المناسب" ضد من وصفوه بأنه متعاون مع إسرائيل.

الحدث في الاستوديو اللبناني يحدث في فترة من الخلاف العميق في بيروت حول مستقبل الدولة وهويتها. في حين تجري خلف الكواليس مفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، وهي عملية سياسية لا تشمل حزب الله كطرف رسمي، فإن الانقسام الداخلي يزداد حدة. محاولة رسم جدول أعمال سيادي دون تأثير حزب الله تواجه مقاومة عنيفة من قبل أنصار "محور المقاومة" حتى على الهواء مباشرة، أولئك الذين يرون في أي محاولة للحوار أو نزع السلاح خيانة جسيمة لقيم التنظيم.