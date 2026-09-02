قدمت الشرطة الإسبانية تقريرًا رسميًا إلى المحكمة يتهم قوات الأمن المغربية بالتورط بشكل مباشر في أحداث العبور الجماعي إلى جيب سبتة الإسباني أواخر يوليو/تموز، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسبانية.

وبحسب التقرير، الذي أعدته وحدة الاستخبارات التابعة للقيادة العامة للهجرة والحدود، قامت قوات الدرك المغربية بتوجيه المهاجرين وتنظيم تحركاتهم نحو نقاط دخول محددة مسبقًا، في ما وصفته السلطات الإسبانية بأنه عملية منسقة لاقتحام الحدود تحت غطاء أزمة هجرة.

ويستند التقرير، من بين أمور أخرى، إلى تسجيلات مصورة تظهر أشخاصًا بملابس مدنية يتلقون توجيهات من الشرطة المغربية ثم يقومون بإرشاد المهاجرين ميدانيًا. كما أشار إلى أن تحذيرًا بشأن وجود «تهديد خطير» ومحاولات اقتحام منسقة نُقل إلى وزارة الداخلية الإسبانية في 29 يوليو، أي قبل يوم من اندلاع الأحداث.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي أكد مؤخرًا أن المغرب يتعاون مع إسبانيا في إعادة المهاجرين. وكان سانشيز قد ربط أحداث سبتة بحملة تضليل روسية-إسرائيلية، وهي رواية لا تتطابق، بحسب التقرير، مع نتائج التحقيق الذي أجرته الشرطة.

وفي أعقاب نشر التقرير، طلب وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا من قيادة الشرطة توضيح توقيت وصول المعلومات الاستخباراتية إليها، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بوجود تخطيط مسبق لعبور الحدود.

وفي تطور آخر، نقلت صحيفة «ABC» الإسبانية عن مصادر شرطية أن السلطات رصدت بين الأشخاص الذين دخلوا سبتة أفرادًا سبق أن أُدينوا بجرائم مرتبطة بالتجنيد لصالح تنظيم «داعش» السلفي الجهادي.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اليوم الوطني لسبتة، وسط توقعات بتنظيم احتجاجات في عدة مناطق إسبانية ضد سياسات الحكومة، والمطالبة بتعزيز الإجراءات الأمنية في الجيوب الإسبانية الواقعة على الساحل الشمالي لأفريقيا.