خداع رقمي خطير: فلسطيني ينتحل صفة طيار إسرائيلي ويبتز إسرائيلية

قُدمت لائحة اتهام ضد فلسطيني يبلغ من العمر 51 عامًا من الضفة الغربية، بعد اتهامه بانتحال هويات أمنية واستخدام وسائل رقمية متقدمة لخداع امرأة إسرائيلية، قبل ابتزازها وتهديدها.

وبحسب التحقيق، تواصل المتهم مع الضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وادعى أنه يعمل في جهات أمنية، حيث قدّم نفسه كعنصر في جهاز الموساد وكصاحب دور أمني في مناطق معادية، بل وكطيار إسرائيلي، مستخدمًا تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع فيديو مزيفة تعزز ادعاءاته.

وأظهرت المعطيات أن المتهم دخل إلى إسرائيل وأقام فيها دون تصريح قانوني، حيث التقى بالضحية عدة مرات، وقام بتوثيقها دون علمها أو موافقتها.

لاحقًا، استخدم هذه المواد لابتزازها، مهددًا بنشر المقاطع المصورة، ومحاولًا إجبارها على الاستجابة لمطالبه من خلال تهديدات مباشرة وخطيرة.

وفي ختام التحقيق، وُجهت إلى المتهم تهم تشمل الابتزاز بالتهديد، وانتحال صفة، إضافة إلى دخول البلاد بشكل غير قانوني.