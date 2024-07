مقتل المرافق السابق لحسن نصر الله بغارة استهدفت سيارته في سوريا

أعلن حزب الله مقتل ياسر نمر قرنبش والملقب باسم "أمين" من مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، ويشار إلى أن قرنبش عمل سابقا مرافقا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقتل قرنبش جراء القصف الذي استهدف سيارة استقلها على طريق دمشق- بيروت في منطقة جديدة يابوس في ريف دمشق، حيث أسفرت الغارة وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل شخصين، والمستهدف في الغارة عنصر بقوة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله.

ووفقا لموقع الحدث السعودي فإن قرنبش ينشط حاليا في سوريا، حيث يتولى مسؤوليات بوحدة نقل الأفراد والسلاح لحزب الله من سوريا، وذكر الحدث نقلا عن مصادر خاصة انه لم يتم التعرف على هوية القتيل الثاني بالسيارة بسبب تفحم السيارة.

https://x.com/i/web/status/1810666894049026309