اندلع حريق في مسجد بقرية الدحي قرب مدينة العفولة شمال إسرائيل، فجر الخميس، وسط شبهات بأن الحادثة وقعت على خلفية جريمة كراهية، فيما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا بمشاركة جهاز الأمن العام (الشاباك).

واستُدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، حيث عملت على إخماد النيران ومنع امتدادها إلى أجزاء أخرى من المبنى.

وأظهرت توثيقات من موقع الحادث كتابة شعارات على جدران المسجد، بينها عبارات «انتقام»، و«تيفيلين»، و«كل البلاد جبهة»، إضافة إلى اسم يهودا شرمان، الذي قُتل في هجوم قرب قرية بيت إمرين.

وفي أعقاب الحادثة، اتهم عضو الكنيست أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزراء وأعضاء كنيست بالتحريض ضد المواطنين العرب، معتبرا أن هناك رابطا بين حادثة الدهس في كفر قاسم وإحراق المسجد في قرية الدحي.

وقال الطيبي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن "خيطا واحدا يربط بين حادثة الدهس في كفر قاسم وجريمة الكراهية في قرية الدحي"، مضيفا أن نتنياهو يتحمل المسؤولية، وداعيا الشرطة والشاباك إلى تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم فورا.

من جانبه، وصف رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، محاولة إحراق المسجد بأنها "جريمة كراهية وعمل إرهابي وتدنيس لمكان مقدس"، معتبرا أنها ليست حادثة معزولة، بل نتيجة لما وصفه بحملة التحريض التي يشنها اليمين المتطرف ضد المواطنين العرب.

ودعا عباس نتنياهو إلى وقف التحريض، محذرا من أن منح الشرعية للعنف ضد المجتمع العربي يعرض حياة المواطنين للخطر، خصوصا في ظل الشبهات المتعلقة بحادثة الدهس في كفر قاسم، التي أُصيب خلالها عدد من المواطنين بجروح خطيرة.

وتأتي الحادثة في ظل تقارير سابقة عن اعتداءات نفذها مستوطنون يهود ضد فلسطينيين. ففي آب/أغسطس الماضي، اقتحم مستوطنون منزلا لفلسطينيين في قرية صوريف، وأضرموا النار في مركبة وحاولوا إحراق المنزل. وفي حادثة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب على زوجين فلسطينيين في قرية بيت إيلو، شمال غرب رام الله.