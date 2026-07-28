علقت في عدد من الأرصفة في شوارع مركزية في هرتسيليا، تل أبيب وريشون لتسيون الليلة الماضية (بين الاثنين والثلاثاء) بلافتات تمنع مرور النساء. تم ذلك ضمن عمل احتجاجي يهدف إلى تسليط الضوء على تبعات قرار تعزيز الفصل الجندري في أرصفة بلدة بني براك وسط إسرائيل.

وُضعت لافتات عند المعرض تحمل عبارات مثل: "ممنوع على النساء عبور هذا الرصيف" و"ما حدث في بني براك قد يحدث هنا أيضاً". وأوضحت حركة "بناء بديل"، التي أطلقت المعرض، أن هدفها هو توضيح إلى أين يقودنا تطبيع وإدماج استبعاد النساء في بني براك.

جاء من جمعية "ألترنتيفاه": "هذه ليست ظاهرة ستبقى ضمن حدود مدينة واحدة، بل سابقة خطيرة قد تتغلغل إلى الفضاء العام في كافة أنحاء إسرائيل. نحن ندعو جميع الجهات المعنية للعمل فوراً ضد هذه السياسة. لا تسمحوا للبذور الأولى لدولة الشريعة أن تضرب جذورها في قلب دولة إسرائيل".

كما هو معلوم، خلال هذا الشهر صادقت بلدية بني براك على قانون مثير للجدل بتوجيه من حاخامات المدينة، يقضي بالفصل بين الرجال والنساء في الشارع الذي توجد فيه قاعات أفراح، رغم أن الحديث يدور عن منطقة عامة. بشكل غير مسبوق، تم بالفعل وضع لافتات في المدينة تأمر بالفصل.