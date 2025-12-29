"الموساد" في رسالة غير معتادة للإيرانيين: "نحن معكم أيضاً على الأرض"

حساب الموساد على تويتر بالفارسية نشر اليوم (الاثنين) رسالة غير عادية لمواطني إيران: "اخرجوا معاً إلى الشوارع، لقد حان الوقت. نحن معكم، ليس فقط من بعيد وبالكلام - نحن معكم أيضاً على الأرض."

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء مع الرئيس ترامب في الساعة 20:00، ومن المتوقع أن يناقش الاثنان موضوع التهديد الإيراني - حيث من المتوقع أن يؤكد نتنياهو أن إسرائيل لا ترغب في جولات قتال إضافية، بل في إسقاط نظام الملالي، كحل دائم للتهديد.

في وقت سابق اليوم، أفاد قناة "إيران إنترناشيونال" نقلاً عن مصادر عسكرية أن الحرس الثوري يقوم بتطوير رؤوس حربية بيولوجية وكيميائية لصواريخ باليستية بعيدة المدى.

بحسب التقرير، الذي صدر قبل ساعات من قمة ترامب-نتنياهو، ينقل سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني منصات إطلاق صواريخ إلى المناطق الشرقية من إيران، ويعمل أيضاً على تطوير رؤوس حربية غير تقليدية للصواريخ الباليستية.

وأفادت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، للقناة بأن هذه الأنشطة قد تسارعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة، وتستمر في ظل التوترات الإقليمية، ومخاوف طهران من احتمال نشوب جولة أخرى من المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة.