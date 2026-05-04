تشديد غير مسبوق: السعودية تفرض عقوبات صارمة على من يؤدي الحج دون تصريح

عقوبات مشددة تشمل الترحيل والمنع من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات لضمان تنظيم موسم الحج وسلامة الحجاج

موسم الحج 2026 في مكة المكرمةAP Photo/Amr Nabil, File

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5300 دولار) على كل من يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضبط موسم الحج.

ووفق بيان رسمي، تسري هذه العقوبات اعتبارًا من الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وتشمل أيضًا ترحيل المخالفين من المقيمين والمتخلفين، ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على ضمان أمن وسلامة الحجاج، وتنظيم أعدادهم بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالاكتظاظ.

ودعت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يسهم في إنجاح موسم الحج وتوفير بيئة آمنة لضيوف الرحمن.

وتندرج هذه الخطوات ضمن سياسة مستمرة تعتمدها المملكة لتنظيم أداء المناسك، من خلال نظام التصاريح المسبقة، بهدف الحد من المخاطر وتحقيق انسيابية في حركة الحجاج.

