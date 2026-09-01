أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن الإسرائيلية ألقت القبض على مسؤول بارز في حركة حماس داخل قطاع غزة، في وقت شهدت فيه مدينة غزة موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية.

وبحسب مصادر خاصة في القطاع لـi24NEWS، فإن المعتقل هو معين محمد العربيد، أحد كبار المسؤولين في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس.

وفي المقابل، أفادت مصادر فلسطينية بأن عملية الاعتقال شهدت تبادلًا لإطلاق النار بين القوة الإسرائيلية ومسلحين في المنطقة، ما أدى، وفق مصادر فلسطينية، إلى سقوط عدد من القتلى، بينما قال مصدر عسكري إسرائيلي إن الجيش تحرك لـ«إزالة تهديد فوري»، مؤكدًا عدم وقوع إصابات في صفوف القوات.

وفي وقت لاحق، أفادت تقارير من قطاع غزة بمقتل أربعة فلسطينيين، فيما اتهم مصدر أمني فلسطيني الجيش الإسرائيلي باستهداف مركبات مدنية لتوفير غطاء للقوة التي نفذت عملية الاعتقال. ولم يصدر تأكيد مستقل لهذه الرواية.

وتزامنت التقارير عن العملية مع أنباء عن غارات إسرائيلية في مدينة غزة، إلى جانب تقارير تحدثت عن مساعدة إسرائيلية لعملية نفذتها ميليشيا محلية مدعومة من إسرائيل ضد أحد الأهداف في القطاع.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية التابعة لحماس إن أجهزتها الأمنية "تتابع التطورات الأمنية في الميدان" على خلفية الهجمات الإسرائيلية، والذي أدى، بحسب بيانها، إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وفي تطور سياسي لافت، صرح مسؤول في حماس لوسائل إعلام عربية إن اعتقال المسؤول البارز في القطاع "يعرّض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر"، في إشارة إلى المخاوف من انعكاس العملية على الترتيبات الأمنية والسياسية القائمة في غزة.