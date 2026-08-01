تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والرئيسة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، أول اقتراع سري أجراه مجلس الأمن الدولي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).

ويهدف التصويت إلى اختيار خليفة للأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية مع نهاية العام الجاري.

وحصلت غرينسبان، وهي اقتصادية تنحدر من عائلة يهودية، على عشرة أصوات في الجولة الأولى، متقدمة على وزيرة خارجية غويانا السابقة كارولين رودريغيز بيركيت التي نالت تسعة أصوات، فيما جاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافائيل غروسي، في المرتبة الثالثة بحصوله على سبعة أصوات.

ويتنافس حاليًا سبعة مرشحين على المنصب، بينهم أربع نساء، من أبرزهم الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت والرئيس السنغالي السابق ماكي سال، فيما لا يزال باب الترشح مفتوحًا أمام أسماء جديدة.

وللفوز بالمنصب، يحتاج المرشح إلى دعم تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن، إضافة إلى عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية – الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا – حق النقض (الفيتو).

وتتزايد الدعوات داخل الأوساط الدبلوماسية لأن تتولى امرأة للمرة الأولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ تأسيس المنظمة قبل نحو 80 عامًا، كما تشير الأعراف غير الرسمية إلى أن الدور هذه المرة قد يكون من نصيب مرشح أو مرشحة من أميركا اللاتينية.