بضغط غربي وتحت غطاء من السرية.. معبر إيرز سيُفتح في 1 سبتمبر

من المتوقع أن يُفتح معبر إيرز الأسبوع المقبل لمرور المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، بحسب ما أكد دبلوماسيان أجنبيان لقناة i24NEWS. فتح المعبر يأتي في أعقاب ضغط من جهات سياسية في الغرب من أجل زيادة إيصال المساعدات إلى شمال القطاع.

في الإدارة المنسقة لأعمال الحكومة في المناطق حاولوا إنكار نيتهم فتح معبر إيرز خلال حديثنا معهم، وكذلك في مكتب رئيس الحكومة تجاهلوا التوجهات في هذا الشأن، على أمل أن تمر المسألة دون أن يلاحظها أحد.

ومع ذلك، بعد حوالي ساعة من ذلك، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس بيانًا مشتركًا جاء فيه: "لا توجد أي تعليمات لفتح معبر إيريز للبضائع. سياسة إسرائيل في غزة واضحة ولم تتغير: لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح منظمة الإرهاب حماس ونزع السلاح الكامل من قطاع غزة".

بالمقابل، في إسرائيل يواصلون المطالبة بنزع السلاح من قطاع غزة وحماس كشرط للتقدم في خطة إعادة إعمار القطاع التابعة لمجلس السلام.