اعتقال جندي إسرائيلي نظامي بشبهة سرقة أسلحة والاتجار بها مع جهات إجرامية

نشر أول: تم اعتقال جندي نظامي في النحال بشبهة سرقة وسائل قتالية من الجيش الإسرائيلي والاتجار بها مع جهات إجرامية، وذلك بحسب تقرير مساء الأحد لرئيس قسم الجريمة في القناة العبرية لي عياش. ووفقًا للشبهات، باع الجندي وسائل القتال لمواطن معروف لدى الشرطة، والذي قام لاحقًا بنقلها إلى جهات إجرامية.

المقاتل تم اعتقاله يوم الخميس الماضي، والتحقيق في قضيته يُجرى في الوحدة المركزية لمنطقة لخيش في الشرطة الإسرائيلية وفي الشرطة العسكرية المختصة بالتحقيق.

خلال تفتيش أُجري في منزل الجندي في إحدى البلدات في جنوب إسرائيل، تم ضبط، وفقًا للشبهات، قنابل دخان تابعة للجيش الإسرائيلي، سترة عسكرية، مخازن ذخيرة وذخائر، إلى جانب مخدرات.

جهات التحقيق تفحص مدى تورط المشتبه به، مصدر وسائل القتال التي تم ضبطها، وسلسلة نقلها المزعومة من جهات عسكرية إلى جهات إجرامية.