أزمة اقتصادية متفاقمة في إيران وسط خلاف داخل النظام

قال ناشط سياسي إيراني يُعرّف نفسه بأنه معارض للنظام للإذاعة العبرية، إن الشعب الإيراني يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية، لكن ذلك لا يملك أي تأثير مباشر على الحكومة. ويُقدّر الناشط أنه كلما طال أمد هذا الوضع، فإنه ستزداد قوة العناصر المتطرفة في النظام، وستزداد مهمة إخضاع الجمهورية الإسلامية صعوبة. وقالت الإذاعة العبرية إن هذا الشخص مُلمٌّ إلمامًا وثيقًا بالنظام السياسي في إيران، ومن المنطقي افتراض أن كلماته تعكس شعورًا واسعًا لدى الشعب الإيراني.

وفي الأيام الأخيرة، شهدت إيران عدة احتجاجات لأسباب اقتصادية، كانت أقل بكثير من حجم مظاهرات يناير/كانون الثاني.

وتراقب إسرائيل الوضع الداخلي في إيران، وتُشير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. وإذا صحّ هذا، فهناك خلاف داخل إيران حول مدى أهمية القضايا الاقتصادية. الرئيس بازيشكيان قلق بشأن الوضع الداخلي، بينما يدعم الحرس الثوري موقفًا أكثر تشددًا.