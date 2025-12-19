خطوة أمنية–سياسية حساسة بعد اتفاق الغاز: معبر رفح باتجاه واحد

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، على خلفية المصادقة على اتفاق الغاز بين إسرائيل ومصر، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتزم الدفع بخطوة سياسية–أمنية تقضي بفتح معبر رفح باتجاه واحد فقط، يسمح بخروج سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

وبحسب التقرير، تُطرح الخطوة في إسرائيل كجزء من مسعى أوسع لاستثمار التفاهمات الاقتصادية مع القاهرة من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية في الساحة الجنوبية، كما أنها تندرج ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم أنها لم تُنفذ حتى الآن بسبب اعتبارات أمنية وسياسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن التطورات الأخيرة في العلاقات الإسرائيلية–المصرية وفّرت أرضية سياسية أكثر ملاءمة لممارسة ضغوط، لا سيما من قبل الولايات المتحدة، لدفع القاهرة إلى القبول بفتح المعبر للخروج فقط.

في المقابل، تواصل مصر رفضها لأي فتح أحادي الاتجاه لمعبر رفح، معتبرة أن ذلك قد يُفسَّر على أنه نقل سكاني أو تغيير ديمغرافي، وتؤكد أن أي تشغيل للمعبر يجب أن يكون محدودًا ومنظمًا، مع الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي.

كما أشارت معاريف إلى أن إسرائيل تشدد على ضرورة إقامة آليات رقابة صارمة لمنع تهريب الأسلحة أو خروج عناصر مسلحة، وربط فتح المعبر بالتزام حركة حماس بتعهداتها الأمنية.