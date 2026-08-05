كشفت مصادر فلسطينية، بحسب هيئة البث الرسمية ، أن حركة حماس بدأت اتخاذ خطوات لإعادة توزيع بعض أنشطتها التنظيمية، عبر نقل الأقسام التي تعمل بصورة غير علنية، مثل دوائر التخطيط والعمليات السيبرانية، إلى تركيا، مع الإبقاء على القيادة السياسية والأنشطة العلنية في قطر.

ووفقًا للمصادر، فإن عملية إعادة التموضع تشمل معظم الأنشطة التي تُدار بعيدًا عن الأضواء، في حين سيواصل المكتب السياسي للحركة عمله من العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير تحدثت عن تشديد السلطات القطرية القيود على تحركات قادة حماس، من خلال إلزامهم بالحصول على موافقات مسبقة لعقد اللقاءات والاجتماعات الرسمية.

وربطت التقارير هذه الإجراءات بنتائج الانتخابات الداخلية للحركة، التي أسفرت عن اختيار خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي، في خطوة قيل إنها لم تتوافق مع التوجهات التي كانت تفضلها الدوحة، وفقًا للمصادر ذاتها.

وكانت حماس قد أعلنت قبل أسابيع انتخاب خليل الحية رئيسًا لمكتبها السياسي، خلفًا للمنصب الذي ظل شاغرًا منذ مقتل يحيى السنوار، الذي كان قد تولى قيادة الحركة بعد مقتل إسماعيل هنية.