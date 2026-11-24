تتقاطع التطورات الميدانية في الضفة الغربية والقدس مع الحسابات السياسية الداخلية في إسرائيل عقب انتخابات الكنيست الأخيرة، وسط جدل متصاعد حول توظيف التوتر الميداني والملف الإيراني لعرقلة تشكيل حكومة جديدة، وتأثيرات ذلك على الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.

اعتداءات المستوطنين وأهداف البقاء في الحكم

في قراءته للمشهد، رأى الصحفي الفلسطيني نظير طه، في مداخلة من القدس، أن تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية يمثل نهجاً مدعوماً وممولاً ومسلحاً من حكومة بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن موسم قطف الزيتون شهد اعتداءات متواصلة وممنهجة استهدفت المواطنين في منازلهم وأراضيهم.

واعتبر طه أن هذه الاعتداءات تصب في مصلحة أجندة نتنياهو الرامية إلى عرقلة التوصل إلى ائتلاف حاكم جديد في إسرائيل برئاسة غادي آيزنكوت، وذلك بالتوازي مع رفض نتنياهو لنتائج انتخابات الكنيست الأخيرة، والتشكيك في نزاهتها لا سيما فيما يتعلق بالقائمتين المشتركة والموحدة، ورفض تشكيل أي حكومة تحظى بدعم أو أصوات عربية ولو من الخارج. وأضاف أن نتنياهو وأقطاب حكومته — وخصوصاً بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير — يغذّون هذه الاعتداءات لدفع الفلسطينيين نحو النزوح القسري وتكريس سياسات ترقى إلى نظام "الأبارتايد" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب سعي نتنياهو لإجهاض أي مسار يبعده عن رئاسة الحكومة القادمة.

الرهانات الفلسطينية وأزمة أموال المقاصة

وحول ما إذا كان تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت بدعم عربي سيُحدث تحولاً لصالح الفلسطينيين في الضفة الغربية، أشار الصحفي نظير طه إلى وجود آمال وتوقعات بإمكانية حدوث تحسن ولو طفيف في الأوضاع المعيشية الصعبة، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية من جانب الحكومة الإسرائيلية ووزير ماليتها سموتريتش.

وأوضح طه أن احتجاز أموال المقاصة انعكس بشدة على قدرة السلطة الفلسطينية على صرف رواتب موظفيها، إذ لم تتمكن للعام الخامس على التوالي من دفع سوى جزء من فاتورة الرواتب — يتراوح في أفضل الأحوال بين 50% و70% — مما يهدد استقرار السلطة الفلسطينية ويفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية، بالتزامن مع استمرار الاستيطان والاعتداءات في الضفة والقدس وتواصل الحرب على قطاع غزة التي دخلت عامها الرابع. ولفت إلى أن أي أفق جديد للعلاقة بين السلطة والحكومة الإسرائيلية المقبلة يرتبط بمدى وجود نوايا جادة لوقف الاستيطان والاعتداءات اليومية وتهويد القدس.

الربط بالملف الإيراني وتوقعات المرحلة المقبلة

وفيما يتعلق بالربط بين التصعيد في الضفة الغربية والتلويح بتصعيد عسكري تجاه إيران، أكد نظير طه أن نتنياهو يهدف من خلال ذلك إلى تعطيل تشكيل حكومة يقودها آيزنكوت والدفع نحو طرح تشكيل حكومة وحدة يدرك طه أنها غير واقعية في ظل رفض آيزنكوت وشركائه لعودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة. واعتبر أن نتنياهو يختلق أو يضخّم الأزمات المتعلقة بالتهديدات النووية والصاروخية الإيرانية ويتهم آيزنكوت بعدم إدراك حجمها، رغم أن التوافق حول خطورة البرنامج النووي والصاروخي الإيراني قائم داخل الساحة الإسرائيلية، لكن الخلاف يتركز على توظيف التوقيت لأغراض سياسية بحتة تخدم بقاء نتنياهو في السلطة بعد أكثر من 19 عاماً في رئاسة الحكومة وطموحاته اللاحقة.

ورجّح طه ألا ينجح نتنياهو في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب على إيران نظراً لما وصفه بانكشاف الدوافع السياسية وراء هذا التوجه، متوقعاً في ختام مداخلته أن يتمكن آيزنكوت من تشكيل حكومة — ولو كانت ضيقة — وأن تقل أو تنعدم قدرة نتنياهو على شن هجوم واسع أو حرب جديدة بشكل منفرد