أمطار غزيرة وفيضانات وسط إسرائيل: سيارات تغرق في المياه

هطلت أمطار غزيرة بشكل غير معتاد اليوم (الثلاثاء) في منطقة الشارون وسط إسرائيل وتسببت بحدوث فيضانات في عدة نقاط - من بينها منطقة نتانيا. بسبب الوضع، احتاج إسرائيليون إلى الإنقاذ من مركبات عالقة. في التوثيقات التي نُشرت من المكان، يمكن رؤية فيضان كبير، وأشخاص يسيرون والمياه تصل حتى أطرافهم.

قبل حوالي أسبوعين، خلال عاصفة "بايرون"، وصلت تقارير من أنحاء إسرائيل عن أضرار نتيجة حالة الطقس العاصفة. نتيجة للفيضانات العديدة، أغلقت الشرطة عدة طرق، وقامت قوات الإنقاذ بإنقاذ عدد من المحاصرين الذين علقوا بسياراتهم في الفيضانات.

خلال العاصفة، أُصيبت امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا بجروح طفيفة عندما سقطت شجرة عليها أثناء تواجدها داخل سيارتها في حولون. بالإضافة إلى ذلك، سُجلت في يفنيه وسط إسرائيل فيضانات وحوادث غير معتادة بعد كمية كبيرة من الأمطار التي هطلت على المدينة. تم إنقاذ ما لا يقل عن 14 شخصًا من سيارات غمرت بالمياه، كما غمرت مياه الأمطار فرع رامي ليفي بالمدينة.