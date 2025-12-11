جدل بعد توثيق جندي إسرائيلي يرتدي رمز حبل المشنقة على بزته العسكرية

أثار جندي في الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) ضجة، عندما انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي توثيق يظهره وهو يرتدي على زيه العسكري رقعة يظهر عليها حبل مشنقة، وذلك خلال نشاط عملياتي في قطاع غزة.

الشعار الذي ارتداه الجندي مطابق للشارة التي ارتداها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وأعضاء حزب "عوتسما يهوديت"، خلال النقاش الذي أُجري في الكنيست حول اقتراح قانون عقوبة الإعدام للاسرى الفلسطينيين. ووفقًا للوزير بن غفير، فإن حبل المشنقة هو "أحد الخيارات التي سنطبق بها قانون عقوبة الإعدام . بالطبع هناك إمكانية للمقصلة وللكرسي الكهربائي - وهناك إمكانية أيضًا بالتخدير."

خلال السنة، شدد الجيش الإسرائيلي قواعد الزي لجميع الجنود، حيث تم تحديد أنه يُحظر ارتداء رقع ليست شارة وحدة، اسم الجندي أو علم إسرائيل.

ارتداء رمز حبل المشنقة يُعتبر انتهاكاً أكثر خطورة لأنظمة الزي العسكري في الجيش الإسرائيلي، لأن الحديث يدور عن رمز له بُعد سياسي، الأمر الذي، بحسب الجيش الإسرائيلي، يمس بطابع الدولة في الجيش.

وجاء في رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وفقًا لقواعد المظهر والزي، يُحظر ارتداء أي رمز غير عسكري على زي الجيش الإسرائيلي. لذلك، الشعارات غير العسكرية ممنوعة ويتم فرض ذلك كما هو الحال مع باقي جوانب المظهر واللباس."

كما جاء في البيان: "يرى الجيش الإسرائيلي ببالغ الخطورة أي استخدام لرموز تضر بالسيادية العسكرية. الحادثة قيد التحقيق، وهوية الجندي قيد الفحص، وعندما يُعثر عليه سيتم التعامل معه انضباطياً".