قال حنان جيفن، القائد السابق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، إن إسرائيل تمتلك معلومات استخباراتية وصفها بالدقيقة والجدية، تفيد بوجود قوات سورية جهادية تتحرك وتتمركز في مناطق قريبة من الحدود، زاعمًا أن بعضها يستعد لاحتمال شن هجوم على إسرائيل. شاهدوا التصريحات

وجاءت تصريحات جيفن خلال مشاركته في برنامج «هذا المساء»، على خلفية التوتر المتصاعد بين إسرائيل وتركيا، والخلاف حول الوجود العسكري التركي في سوريا، إلى جانب استمرار الانتشار العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا.

وقال جيفن إن معلومات بحوزة إسرائيل تشير إلى وجود قوات سورية تعمل على طول الحدود جنوب العاصمة دمشق، إضافة إلى قوات أخرى في شمال سوريا، زاعمًا أنها "تنتظر اللحظة المناسبة" لتلقي أمر بشن هجوم على إسرائيل واحتلال القدس.

وأضاف أن هذه المعلومات، بحسب قوله، تستند إلى "معطيات حقيقية وجادة"، معتبرًا أنها أحد الأسباب التي تدفع إسرائيل إلى الإبقاء على قوات كبيرة في المنطقة جنوب سوريا وعلى مقربة من الحدود السورية.

وأشار جيفن إلى أن إسرائيل تشارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة، لكنه شكك في مدى اطلاع توم باراك، المسؤول الأميركي المكلف بالملف السوري، على كامل الصورة الاستخباراتية، قائلًا إن أجهزة الاستخبارات الأميركية قد لا تنقل إليه جميع المعلومات المتوفرة لديها.

وفي انتقاده للوضع الداخلي في سوريا، قال جيفن إن "النظام لا يقوم بما يكفي"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى عدم محاكمة المسؤولين عن قتل علويين ودروز، ومعتبرًا أن التطورات الداخلية السورية تزيد من المخاوف الإسرائيلية بشأن الاستقرار الأمني على الحدود.