حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من تصاعد أحداث العنف المتطرف في الضفة الغربية، معتبراً أنها تتخذ منحى يشير إلى «غياب حكم الدولة»، وتشكل خطراً على الأمن والاستقرار، وقد تؤدي إلى تصعيد خطير وسقوط ضحايا أبرياء وإلحاق الأذى بقوات الأمن.

وجاءت تصريحات زامير خلال إعلان أصدره الجيش الإسرائيلي، الأحد، عقب جلسة تقييم عقدها الجمعة الماضية في لواء السامرة، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها قرية جالود في منطقة بنيامين.

وقال زامير إن «أعمال العنف القومي، والعنف الشديد والمنظم الذي تنفذه جهات متطرفة في الضفة الغربية، تتطور إلى مظاهر من غياب حكم الدولة»، وذلك بالتزامن مع العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش ضد التنظيمات المسلحة وتعزيز إجراءات حماية المستوطنات.

وأضاف أن هذه الاعتداءات لا تهدد الأمن فحسب، بل تضر أيضاً بالجهود العسكرية وبصورة إسرائيل والجيش الإسرائيلي على الساحة الدولية.

إبعاد الجنود المتورطين ومصادرة أسلحتهم

وفي إطار التعامل مع تورط جنود في أعمال عنف قومي غير قانونية، عقد رئيس الأركان جلسة للمصادقة على تعليمات وتحديد سياسة التعامل مع المتورطين.

ووجّه زامير بإبعاد أي جندي يثبت تورطه في هذه الأحداث فوراً عن المهام القتالية، وسحب سلاحه إلى حين استكمال التحقيق في الواقعة عبر التسلسل القيادي. وبحسب نتائج التحقيق، قد يُحال الجنود إلى المحاكمة، كما ستُدرس إمكانية تسريحهم من الخدمة العسكرية بشكل فوري.

وشدد رئيس الأركان على أن تورط جنود الجيش في أعمال عنف قومي، ولا سيما الاستخدام غير القانوني للأسلحة، يمثل خرقاً خطيراً لأوامر الجيش، مؤكداً أن هذه الحالات ستُعالج بصرامة.

وقال إن هذه الممارسات تتعارض بصورة مطلقة مع قيم الجيش الإسرائيلي، وتلحق أضراراً كبيرة بالجهود الأمنية في المنطقة، فضلاً عن تأثيرها على شرعية إسرائيل دولياً وصورة جيشها.

ودعا زامير الأجهزة الأمنية والقضائية إلى توفير أدوات عملية لمواجهة الظاهرة، إلى جانب تقديم دعم سياسي حازم، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية وتشكيل قوة متخصصة للتعامل مع أعمال العنف المتطرف.

خلفية: اعتداءات متكررة في الضفة الغربية

وتأتي تصريحات زامير على خلفية سلسلة من الاعتداءات التي شهدتها الضفة الغربية، من بينها أعمال شغب نفذها أكثر من 100 إسرائيلي في قرية جالود أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث ألقوا الحجارة باتجاه قوات الأمن وأضرموا النار في مبانٍ، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر حرس الحدود.

وفي أعقاب ذلك، وصل معتدون آخرون إلى القرية مستخدمين جرافة، وألحقوا أضراراً جسيمة بمنزل عائلة فلسطينية كان قد تعرض للحرق في وقت سابق.

كما شهدت منطقة رام الله، السبت الماضي، هجوماً نفذه ملثمون على عمال فلسطينيين يعملون في شركة كهرباء، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم، فيما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً في الحادثة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وصف الاعتداءات في جالود بأنها أعمال إجرامية خطيرة، محذراً من أن تكرار هذه الممارسات يضر بالجهود الأمنية وبصورة المؤسسة العسكرية.